340 тыс. человек привьют от клещевого энцефалита в Новосибирской области

Планами по вакцинации населения поделилась замруководителя Роспотребнадзора Лада Самойлова на пресс-конференции в ТАСС. Если в прошлом году планировали привить 334 тыс. человек, то в текущем - 340 тысяч человек. В 2020 году план по вакцинации выполнили на 92-96%.