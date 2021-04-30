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340 тыс. человек привьют от клещевого энцефалита в Новосибирской области

30 апреля 2021, 13:55
В области на 2021 год насчитывается 2,7 млн жителей.

В 2021 году в Новосибирской области вакцинируют от клещевого энцефалита 12,2% местных жителей.

Планами по вакцинации населения поделилась замруководителя Роспотребнадзора Лада Самойлова на пресс-конференции в ТАСС. Если в прошлом году планировали привить 334 тыс. человек, то в текущем - 340 тысяч человек. В 2020 году план по вакцинации выполнили на 92-96%.

За прошлый год от клещей пострадали более 21 тыс. новосибирцев. Лабораторно подтверждено 98 случаев клещевого энцефалита.

Очаг вирусного энцефалита определен 23 территориями области. По словам Самойловой, за две недели до посещения этих территорий стоит поставить прививку.

В текущем году из-за поздней весны клещи начали кусать человека в апреле. С марта прививку поставили уже 167,2 тыс. человек.

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