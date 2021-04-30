Катера речной полиции вышли на патрулирование акватории Оби в Новосибирске

В речном порту Новосибирска началось патрулирование акватории Оби сотрудниками транспортной полиции. Всю прошедшую неделю они посвятили ремонту техники после зимы. Механики проверяли исправность судов, узлов и механизмов, а также сопутствующих средств.
Полицейские на катерах патрулируют 362 километра фарватера реки Обь. Помимо Новосибирска в зону их ответственности входят речные порты в Ордынском и Ташаре, а также 15 пристаней и паромных переправ.
Одной из основных задач речной полиции является борьба с браконьерством. В прошлом году они изъяли свыше 700 килограммов незаконно добытой рыбы, более трех километров сетей и семь плавсредств.