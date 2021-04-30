Партия пенсионеров выступила с требованием о защите работающих пенсионеров

Эдуард Кожемякин, председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Новосибирской области, рассказал о недавней ситуации. В общественную приемную Партии пенсионеров в Новосибирской области обратился заслуженный врач РФ Зайко Юрий Федорович и попросил разобраться в ситуации, в которую он попал в текущем году. Юрию Федоровичу 61 год, он хирург, стаж работы - 40 лет, ветеран труда. В течение последних лет работал в 4-й городской больнице. В январе его уволили по надуманной статье после того, как несколько месяцев его прессовало руководство медучреждения. Зайко вынуждали уволиться по собственному желанию из-за изменений в “кадровой политике” руководства больницы. Сейчас кадровая политика заключается в том, чтобы взять в штат малоопытных медиков-мигрантов, которыми легче управлять, а затем распределять денежные потоки в собственных интересах.