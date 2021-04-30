Партия пенсионеров выступила с требованием о защите работающих пенсионеров

Как сообщает издание Novostivolgograda, в соответствии с предложением авторов письма следует выработать системные меры, которые бы позволили предупредить и пресечь нарушения, а также компенсировали ущерб пострадавшим. Для работающих пенсионеров основным источником финансового достатка остается трудовая деятельность.
Ранее Партия пенсионеров уже направляла письмо в Генеральную прокуратуру, где отмечала, что дискриминация по возрасту, как правило, проявляется при поиске работы, в размере заработной платы, а также в списке работников, которые подлежат сокращению. Тогда это письмо направили на согласование в Минтруд, где отказались проводить проверку.
Как заявили члены партии, такое решение повлекло дальнейшее ущемление трудовых прав людей предпенсионного и пенсионного возраста. Как отмечают социологи, после пенсионной реформы существенно расширилась возрастная категория, испытывающая сложности с устройством на работу. Самые значительные трудности возникают у людей в возрасте 54-59 лет. В период пандемии COVID-19 это положение только усугубилось.
По словам Владимира Ворожцова, зампредседателя Партии пенсионеров, партия ходатайствует о проведении проверок соблюдения юрлицами законодательных требований, касающихся трудовых прав работников пенсионного и предпенсионного возраста. По его словам, работа, направленная на восстановление прав и законных интересов пожилых граждан, должна быть продолжена. Ее результатом должен стать доклад на имя президента РФ, который поможет скорректировать программу “Старшее поколение”.
Эдуард Кожемякин, председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Новосибирской области, рассказал о недавней ситуации. В общественную приемную Партии пенсионеров в Новосибирской области обратился заслуженный врач РФ Зайко Юрий Федорович и попросил разобраться в ситуации, в которую он попал в текущем году. Юрию Федоровичу 61 год, он хирург, стаж работы - 40 лет, ветеран труда. В течение последних лет работал в 4-й городской больнице. В январе его уволили по надуманной статье после того, как несколько месяцев его прессовало руководство медучреждения. Зайко вынуждали уволиться по собственному желанию из-за изменений в “кадровой политике” руководства больницы. Сейчас кадровая политика заключается в том, чтобы взять в штат малоопытных медиков-мигрантов, которыми легче управлять, а затем распределять денежные потоки в собственных интересах.
Здесь, возможно, присутствует схема по злоупотреблениям со стороны руководства и, как результат, дискриминация по возрасту. Юрий Федорович отмечает: почти весь медицинский персонал предпенсионного и пенсионного возраста заставили уволиться.