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Пункты вакцинации от коронавируса с 4 по 7 мая откроются в ТЦ Новосибирска

30 апреля 2021, 17:45
Единое расписание для всех площадок установили с полудня до шести вечера.

В Новосибирске в течение майских выходных продолжится вакцинация от коронавируса. При этом останется возможность пройти диспансеризацию.

С этими целями в городе организуют семь мобильных медпунктов. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

Диспансеризацию организуют в передвижных медицинских комплексах с томографами и флюорографами. При них же станет возможным поставить вакцину от коронавируса, но только первым компонентом. Второй компонент назначат получить по месту жительства.

Все семь площадок станут работать по одному графику с 12:00 до 18:00. Они расположатся на территории: «Ройял Парк», «Аура», «Мега», «Сибирский Молл», «Континент», Центральный рынок, администрация Кировского районе.

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