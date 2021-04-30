Пункты вакцинации от коронавируса с 4 по 7 мая откроются в ТЦ Новосибирска

В Новосибирске в течение майских выходных продолжится вакцинация от коронавируса. При этом останется возможность пройти диспансеризацию.
С этими целями в городе организуют семь мобильных медпунктов. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.
Диспансеризацию организуют в передвижных медицинских комплексах с томографами и флюорографами. При них же станет возможным поставить вакцину от коронавируса, но только первым компонентом. Второй компонент назначат получить по месту жительства.
Все семь площадок станут работать по одному графику с 12:00 до 18:00. Они расположатся на территории: «Ройял Парк», «Аура», «Мега», «Сибирский Молл», «Континент», Центральный рынок, администрация Кировского районе.