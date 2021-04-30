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Здание «Холидея» выставили на продажу в Новосибирске

1 мая 2021, 02:56
Потенциальный покупатель может получить здание на Бердском шоссе с земельным участком.

В Новосибирске выставили на продажу здание обанкротившегося «Холидея». Речь идет о строении на Бердском шоссе вместе с земельным участком. Стоимость имущества оценена в 67 472 100 рублей, сообщает НГС.

Общая площадь помещений составляет 1667,6 квадратных метров. Земельный участок занимает 24 311 квадратных метров. Торги должны пройти в середине июня, а заявки на них принимаются с 11 мая.

Также на торги выставлена доля «Холидея» в уставном капитале «УК Кора», а она равняется 100%. Начальная цена установлена в размере 1 959 789 600 рублей. Отдельно за 900 000 рублей можно приобрести 100-процентную долю в капитале ООО «Компания Холидей». Продаются и доли в компаниях «Индукция» стоимостью 11 309 400 рублей, «Магия» за 409 500 рублей и «УК Попова-86» за 6 202 800 рублей.

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