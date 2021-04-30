Здание «Холидея» выставили на продажу в Новосибирске

Также на торги выставлена доля «Холидея» в уставном капитале «УК Кора», а она равняется 100%. Начальная цена установлена в размере 1 959 789 600 рублей. Отдельно за 900 000 рублей можно приобрести 100-процентную долю в капитале ООО «Компания Холидей». Продаются и доли в компаниях «Индукция» стоимостью 11 309 400 рублей, «Магия» за 409 500 рублей и «УК Попова-86» за 6 202 800 рублей.