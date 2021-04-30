Жару до +23 передают на длинные майские праздники в Новосибирске

В нерабочий день 4 мая будет переменная облачность, ветер до 12 м/с. Столбик термометра в этот день покажет уже +20 градусов. А по-настоящему жарко будет в четверг. 5 мая будет самым солнечным днем праздничной недели. Температура составит +23 градуса, ветер спадет до 9 м/с. Но после новосибирцев ждут два дня дождей, 6 и 7 мая. Синоптики передают на пятницу штормовой ветер до 18 м/с, но будет достаточно тепло +18 градусов. В субботу похолодает до +14 градусов.