Жару до +23 передают на длинные майские праздники в Новосибирске

Новосибирцев ждет теплая погода на майские праздники, местами пройдет дожди и будет ветрено. Температура воздуха прогреется до +23 градусов.
По данным «Gismeteo», 1 мая в городе будет облачно с небольшим дождиком. Температура воздуха составит днем +11, скорость ветра – 13 м/с. В воскресенье, 2 мая, осадков не будет, а в городе потеплеет еще на один градус. После температура начнет резко подниматься.
Так, в понедельник, 3 мая, обещают до +17 градусов, без осадков. При этом синоптики предупреждают о сильном ветре до 15 м/с. Во вторник пройдет дождь, температура составит +14 градусов, ветер 12 м/с.
В нерабочий день 4 мая будет переменная облачность, ветер до 12 м/с. Столбик термометра в этот день покажет уже +20 градусов. А по-настоящему жарко будет в четверг. 5 мая будет самым солнечным днем праздничной недели. Температура составит +23 градуса, ветер спадет до 9 м/с. Но после новосибирцев ждут два дня дождей, 6 и 7 мая. Синоптики передают на пятницу штормовой ветер до 18 м/с, но будет достаточно тепло +18 градусов. В субботу похолодает до +14 градусов.
В День Победы, 9 мая, будет умеренно теплая погода - +18 градусов, дождей не ожидается. Скорость ветра – 9 м/с.