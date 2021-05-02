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В Новосибирске простились с умершим экс-сенатором Алексеем Беспаликовым

2 мая 2021, 15:21
Он скончался 30 апреля на 74 году жизни.

В Новосибирске 2 мая простились с известным политиком, экс-сенатором Алексеем Беспаликовым. Он скончался 30 апреля на 74 году жизни. Причины смерти политика не сообщаются.

Для прощания с Алексеем Беспаликовым был открыт большой зал Похоронного дома ИМИ на улице Кропоткина. Новосибирцы имели возможность проститься с 13.00 до 15.00.

В 90-е годы Беспаликов трудился в мэрии Новосибирска и администрации НСО. С 2005 года он был председателем Новосибирского областного совета депутатов, а затем перешел на работу в Совет Федерации.

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