В Новосибирске простились с умершим экс-сенатором Алексеем Беспаликовым

В Новосибирске 2 мая простились с известным политиком, экс-сенатором Алексеем Беспаликовым. Он скончался 30 апреля на 74 году жизни. Причины смерти политика не сообщаются.
Для прощания с Алексеем Беспаликовым был открыт большой зал Похоронного дома ИМИ на улице Кропоткина. Новосибирцы имели возможность проститься с 13.00 до 15.00.
В 90-е годы Беспаликов трудился в мэрии Новосибирска и администрации НСО. С 2005 года он был председателем Новосибирского областного совета депутатов, а затем перешел на работу в Совет Федерации.