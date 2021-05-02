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Военный аэродром в Бердске реконструируют для экспериментальной авиации

2 мая 2021, 17:56
Идет процесс переоформления аэродрома от Минобороны в Минпромторг.

Территорию бывшего военного аэродрома в Бердске начали переоборудовать для нужд гражданской и экспериментальной авиации. Как военный объект аэродром перестал использоваться в 2009 году.

Перед началом активных работ идет процесс переоформления аэродрома от Минобороны в Минпромторг. Завершить передачу планируют в 2021 году.

На аэропорту будет вестись научная и испытательная деятельность. Сейчас это делается на аэродроме СибНИА. Бердская площадка позволит принимать воздушные суда разного размера и разного назначения.

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