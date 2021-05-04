atas.info
ГлавноеВсе новости

100-метровый пешеходный мост построили за ночь в Новосибирске

4 мая 2021, 11:27
На данный момент еще не смонтированы лифты.

100-метровый пешеходный мост построили за ночь через улицу Большевистскую в Новосибирске.

Застройщик сити-квартала «Инские холмы», компания «Верба Капитал», смонтировала до Михайловской набережной эстакаду шириной 3 метра и длиной 98,6 метра. Работы проводились в ночное время, а утром 3 мая объект был уже готов. Запустить пешеходный мост планируют в декабре 2022 года, когда будет сдана вторая очередь «Инских холмов».

Проект моста, как и самого сити-квартала, выполняла архитектурная «Студия КиФ». Разрешение на монтаж было выдано еще в августе 2020 года.

Со стороны сити-квартала попасть на мостик можно сразу из здания, а на набережную можно будет спуститься по лестнице или воспользоваться лифтом. Конструкция выполнена в той же цветовой гамме, что и сити-квартал.

Материалы по теме
Минтранс прокомментировал подорожание четвертого моста в НовосибирскеНовосибирская область получит ещё 1,4 млрд рублей на строительство четвёртого моста
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52