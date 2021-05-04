100-метровый пешеходный мост построили за ночь в Новосибирске

100-метровый пешеходный мост построили за ночь через улицу Большевистскую в Новосибирске.
Застройщик сити-квартала «Инские холмы», компания «Верба Капитал», смонтировала до Михайловской набережной эстакаду шириной 3 метра и длиной 98,6 метра. Работы проводились в ночное время, а утром 3 мая объект был уже готов. Запустить пешеходный мост планируют в декабре 2022 года, когда будет сдана вторая очередь «Инских холмов».
Проект моста, как и самого сити-квартала, выполняла архитектурная «Студия КиФ». Разрешение на монтаж было выдано еще в августе 2020 года.
Со стороны сити-квартала попасть на мостик можно сразу из здания, а на набережную можно будет спуститься по лестнице или воспользоваться лифтом. Конструкция выполнена в той же цветовой гамме, что и сити-квартал.