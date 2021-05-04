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«Эко-парк» в Бердске побеждает в рейтинге объектов благоустройства

4 мая 2021, 15:52
Три города области активно продвигают свои проекты благоустройства.

Жители Бердска активно голосуют за дизайн-проект «Эко-Парк» в зеленом рейтинге. Напомним, с 26 апреля в области проходит онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта.

Напомним, что жителям области необходимо определить зоны, которые благоустроят в 2022 году по проекту «Жилье и городская среда». К данному моменту свой выбор сделали более 18 тыс. человек.

Большое количество голосов было отдано «Эко-парку», где планируют построить спортплощадки из эко-материалов. За зону в границах ул. Лунная и Боровая проголосовали 3317 бердчан.

Активно голосуют и жители Куйбышево. Они продвигают проект сквера «Рябинушка» во внутриквартальной застройке. За него проголосовали 1667 местных жителей.

1260 жителей Карасука также активно голосуют за общественные пространства в родном городе.

#Новости#Общество
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