«Эко-парк» в Бердске побеждает в рейтинге объектов благоустройства

Жители Бердска активно голосуют за дизайн-проект «Эко-Парк» в зеленом рейтинге. Напомним, с 26 апреля в области проходит онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта.
Напомним, что жителям области необходимо определить зоны, которые благоустроят в 2022 году по проекту «Жилье и городская среда». К данному моменту свой выбор сделали более 18 тыс. человек.
Большое количество голосов было отдано «Эко-парку», где планируют построить спортплощадки из эко-материалов. За зону в границах ул. Лунная и Боровая проголосовали 3317 бердчан.
Активно голосуют и жители Куйбышево. Они продвигают проект сквера «Рябинушка» во внутриквартальной застройке. За него проголосовали 1667 местных жителей.
1260 жителей Карасука также активно голосуют за общественные пространства в родном городе.