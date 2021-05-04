Навигацию запустили на реке Обь в Новосибирской области

В Новосибирской области 1 мая началась навигация по Оби. Одновременно запустили летний туристический сезон.
Открытие навигации в отличие от прошлого коронавирусного года прошло без задержек. Как известно, многие новосибирцы любят речные перевозки. Особенно им нравится маршрут «Новосибирск–п. Седова Заимка». Рекой поездка длится 3 часа 20 минут, и это быстрее, чем по суше.
Популярны в Новосибирске и экскурсии по реке. Причем они нравятся не только туристам, но и жителям города. Существует десять экскурсионных прогулочных программ по реке. Наиболее популярная из них – это «Шесть мостов».