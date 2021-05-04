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Навигацию запустили на реке Обь в Новосибирской области

4 мая 2021, 16:54
Начался летний туристический сезон.

В Новосибирской области 1 мая началась навигация по Оби. Одновременно запустили летний туристический сезон.

Открытие навигации в отличие от прошлого коронавирусного года прошло без задержек. Как известно, многие новосибирцы любят речные перевозки. Особенно им нравится маршрут «Новосибирск–п. Седова Заимка». Рекой поездка длится 3 часа 20 минут, и это быстрее, чем по суше.

Популярны в Новосибирске и экскурсии по реке. Причем они нравятся не только туристам, но и жителям города. Существует десять экскурсионных прогулочных программ по реке. Наиболее популярная из них – это «Шесть мостов».

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