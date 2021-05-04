Президент РФ поручил реализовать инициативу ЕР по увеличению выплат беременным

Как сообщает nashgorod.ru, с 1 июля будут увеличены выплаты беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, которые встали на учет на ранних сроках. Пособие составит половину прожиточного минимума.
Кроме того, Владимир Путин подписал поручение о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря. Данная инициатива ранее высказывалась «Единой Россией». Компенсацию начнут начислять с 15 мая, а до конца 2021 года будет действовать программа туристического кешбэка.
В соответствии с подписанными поручениями не менее 4 000 школьных автобусов будут ежегодно закупать для региональных школ. Автобусы отечественного производства будут приобретены в течение ближайших нескольких лет (до 2024 года) за счет средств федерального бюджета.
Еще одна социальная мера касается бесплатного подключения домов к газу. Руководство регионов совместно с «Газпромом» займутся доведением газовой трубы в газифицированных населенных пунктах до домов.
Андрей Турчак, секретарь генсовета ЕР, ранее заявил, что партия составит график бесплатного подключения домов к газу. Региональные отделения ЕР займутся составлением единой базы с информацией. Старшему поколению и многодетным семьям помогут с оформлением документов.
По поручению президента России с 1 июля пособия начнут получать неполные семьи с детьми от 8 до 17 лет. На пособия смогут претендовать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители.
Как сообщает сайт er.ru, в закон уже внесены поправки о выплатах беременным и 100% оплате больничных листов гражданам, у которых есть дети младше семи лет.
Напомним, что в ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин одобрил ряд социальных мер поддержки, с которыми ранее выступила «Единая Россия».