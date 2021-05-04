Темпы строительства ЛДС в Новосибирске не снизились в майские праздники

Сегодня, 4 мая, губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на стройплощадке будущей ледовой арены. В его пресс-службе напомнили, что ранее был скорректирован график работ на объекте – чтобы компенсировать отставания, которые возникли в прошлом году.