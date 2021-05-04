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Темпы строительства ЛДС в Новосибирске не снизились в майские праздники

4 мая 2021, 21:05
К витражному остеклению фасадов нового ледового дворца спорта строители планируют приступить уже в июне.

В Новосибирске на майских праздниках не снизились темпы строительства ЛДС. Строители хотят приступить к витражному остеклению фасадов уже в июне.

Сегодня, 4 мая, губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на стройплощадке будущей ледовой арены. В его пресс-службе напомнили, что ранее был скорректирован график работ на объекте – чтобы компенсировать отставания, которые возникли в прошлом году.

Сегодня одновременно ведутся монолитные работы, устройство перегородок, прокладываются инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, вентиляция, дымоудаление, электрические сети. Идёт подготовка к остеклению фасадов. В частности, проведена 3D-съёмка всего объекта, геодезисты выносят точки анкерных креплений, в дальнейшем подрядчик по опорным точкам сможет приступить к остеклению.

Тепловой контур должен быть закрыт не позднее 1 октября. Это даст возможность сделать монтаж внутренних инженерных систем, продолжить установку оборудования и приступить к отделочным работам. Завершить строительство хотят в августе 2022 года.

В новом ледовом дворце спорта пройдут игры Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой-2023. К нему же строится станция метро «Спортивная», пять крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров.

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