Жителя Новосибирска приговорили к условному сроку из-за видео об акции 31 января

Дело Рената К. рассмотрели за одно заседание 27 апреля. Вероятно - в особом порядке. Суд обязал новосибирца не менять постоянное место жительства без специального уведомления и являться на регистрацию один раз в месяц. Также ему на полтора года запретили администрировать сайты.