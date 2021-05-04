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Жителя Новосибирска приговорили к условному сроку из-за видео об акции 31 января

5 мая 2021, 00:21
В размещенном ролике усмотрели призывы к насилию и массовым беспорядкам.

В Новосибирске Дзержинский районный суд приговорил Рената К.к двум годам и двум месяцам условно за размещение в социальных сетях видео накануне незаконной акции в поддержку Алексея Навального. Ренат К. признан виновным в публичных призывах к массовым беспорядкам и призывах в интернете к осуществлению экстремистской деятельности

Суд установил, что с 23 по 26 января мужчина опубликовал в социальной сети ВКонтакте видеозапись, которая содержала призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления силовикам во время акции 31 января. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

Дело Рената К. рассмотрели за одно заседание 27 апреля. Вероятно - в особом порядке. Суд обязал новосибирца не менять постоянное место жительства без специального уведомления и являться на регистрацию один раз в месяц. Также ему на полтора года запретили администрировать сайты.

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