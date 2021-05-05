37 897 новосибирцев вылечились от коронавируса за время пандемии

За время пандемии в Новосибирской области 37 897 человек вылечились от коронавируса. За прошедшие сутки выписались 27 пациентов, сообщили сегодня, 5 мая, в оперативном штабе.
Заболели гораздо больше новосибирцев - 78 человек. Всего в регионе зарегистрировано 41 479 случаев коронавируса, в том числе у 2 513 детей. пациентов выздоровели (+27 за сутки).
Сейчас с диагнозом коронавирус или подозрением на него в области госпитализированы 1 172 пациента, в том числе 8 детей. В регионе проведено 1 529 552 теста на covid-19.