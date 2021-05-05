Дегтярев увеличил финансовую поддержку хабаровских ветеранов в 10 раз

По словам участника ВОВ Анатолия Красноногова, в этом году от региона он получил 10 тысяч рублей. Во все прошлые годы, в том числе в юбилейный, ветеранам выплачивалась символическая сумма в одну тысячу, поэтому новость об увеличении поддержки в 10 раз его очень обрадовала.