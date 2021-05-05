МЧС сообщило о ЧС из-за высокой пожароопасности в Новосибирской области

Главное управление МЧС по Новосибирской области предупредило о риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за высокой пожароопасности.
Западно-Сибирское УГМС передает 4 класс опасности в большинстве районов области с 6 по 11 мая. Есть риск возникновения природных пожаров.
Муниципалитетам рекомендовано ввести особый противопожарный режим. За обстановкой в районах должны следить патрули. Также необходимо проверить системы противопожарного водоснабжения. Дачников необходимо оповестить о возможных ЧС.