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МЧС сообщило о ЧС из-за высокой пожароопасности в Новосибирской области

5 мая 2021, 15:50
В области прогнозируется высокий класс пожароопасности.

Главное управление МЧС по Новосибирской области предупредило о риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за высокой пожароопасности.

Западно-Сибирское УГМС передает 4 класс опасности в большинстве районов области с 6 по 11 мая. Есть риск возникновения природных пожаров.

Муниципалитетам рекомендовано ввести особый противопожарный режим. За обстановкой в районах должны следить патрули. Также необходимо проверить системы противопожарного водоснабжения. Дачников необходимо оповестить о возможных ЧС.

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#Новости#Происшествия
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