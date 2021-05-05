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Новосибирская область сохранила лидерство по производству колбас в Сибири

5 мая 2021, 16:31
За январь — март 2021 года в регионе произведено 15,4 тыс. тонн колбасных изделий.

Новосибирская область сохранила лидерство по производству колбас в Сибири. Среди же всех регионов России она занимает девятое место по объему производства колбасных изделий.

В Сибири на долю Новосибирской области приходится 30,6% от общего объёма производимых колбас. Таковы данные Новосибирскстата.

За январь - март 2021 года в Новосибирской области выпустили 15,4 тысячи тонн колбасных изделий. Это 104,5% от объема производства такого же периода прошлого года. Больше всего изготовили вареных колбас.

В основном колбасу выпускают крупные и средние предприятия. На долю субъектов мелкого бизнеса приходится менее 4% изготовленной продукции

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