Трактористам в Новосибирской области предложили 100 тысяч рублей в месяц. Об этом редакции Atas.info сообщили в исследовательском центре Зарплаты.ру, который изучил наиболее востребованные вакансии в разгар посевной компании. Число предложений о работе в сфере сельского хозяйства в апреле выросло на сайте в 2,5 раза по сравнению с мартом – сегодня на сервисе доступно около 2000 предложений в данной отрасли. 80% из доступных - это вахтовые вакансии.
В тройку самых востребованных профессий в период полевых работ вошли трактористы, агрономы и овощеводы, которых ищут сельхозпредприятия по всей стране. В сезон полевых работ самые высокие зарплаты аграрии готовы платить трактористам – в некоторых вакансиях указан доход от 100 000 руб. Чаще всего трактористы нужны в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской области.
Также в сфере АПК встречаются и экзотические вакансии. Крупный свинокомплекс в Сибири ищет оператора по приему новорожденных поросят, который будет «оказывать родовспоможение свиноматкам» и обрабатывать пуповины животным. То же предприятие ищет и оператора по искусственному осеменению, одной из обязанностей которого будет «выявление готовности свиней к осеменению». На эти должности работодатели готовы рассматривать соискателей без опыта и обучать на месте – главное, чтобы у будущих сотрудников не было страха перед животными.