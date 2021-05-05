Трактористам в Новосибирской области предложили 100 тысяч рублей в месяц

Также в сфере АПК встречаются и экзотические вакансии. Крупный свинокомплекс в Сибири ищет оператора по приему новорожденных поросят, который будет «оказывать родовспоможение свиноматкам» и обрабатывать пуповины животным. То же предприятие ищет и оператора по искусственному осеменению, одной из обязанностей которого будет «выявление готовности свиней к осеменению». На эти должности работодатели готовы рассматривать соискателей без опыта и обучать на месте – главное, чтобы у будущих сотрудников не было страха перед животными.