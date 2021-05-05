В столкновении грузовика и легковушки под Новосибирском ранены три человека

Как рассказали в ГИБДД, в 19.00 водитель 1999 года рождения на автомобиле «ВАЗ 21011» двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны деревни Баратаевка в сторону города Болотное. На 129 километре он столкнулся с грузовиком «Хино» под управлением водителя 1968 года рождения, который ехал по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска в сторону Кемерово.