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В столкновении грузовика и легковушки под Новосибирском ранены три человека

5 мая 2021, 14:25
Оба автомобиля после ДТП слетели с дороги.

Во вторник, 4 мая, в Болотнинском районе Новосибирской области столкнулись грузовик и легковушка. В аварии пострадали три человека.

Как рассказали в ГИБДД, в 19.00 водитель 1999 года рождения на автомобиле «ВАЗ 21011» двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны деревни Баратаевка в сторону города Болотное. На 129 километре он столкнулся с грузовиком «Хино» под управлением водителя 1968 года рождения, который ехал по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска в сторону Кемерово.

После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет, но в разные стороны. В результате ДТП пострадали водитель «Хино», водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажир – мужчина 1998 года рождения.

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