Новосибирцы высмеяли «дизайнерскую уборку» тротуаров с шампунем

Сегодня, 6 мая, жители Новосибирска высмеяли чистку улиц города с помощью шампуня. Они отметили, что к самой бытовой химии претензий нет, зато к тем, кто ее использует – предостаточно.
- Попытка убраться с шампунем на тротуаре на площади Кондратюка потерпела лёгкое фиаско. Шампунь, привезённый в город для уборки улиц, может и хороший, только руки у нас прежние. Теперь грязь лежит красиво, дорожками, - написал очевидец в сообществе АСТ-54.
Новосибирцы назвали картину «дизайнерской уборкой». По их словам, полоска тротуара действительно чистая.