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Новосибирцы высмеяли «дизайнерскую уборку» тротуаров с шампунем

6 мая 2021, 11:53
Пешеходная дорожка покрылась грязно-чистыми полосами.

Сегодня, 6 мая, жители Новосибирска высмеяли чистку улиц города с помощью шампуня. Они отметили, что к самой бытовой химии претензий нет, зато к тем, кто ее использует – предостаточно.

- Попытка убраться с шампунем на тротуаре на площади Кондратюка потерпела лёгкое фиаско. Шампунь, привезённый в город для уборки улиц, может и хороший, только руки у нас прежние. Теперь грязь лежит красиво, дорожками, - написал очевидец в сообществе АСТ-54.

Новосибирцы назвали картину «дизайнерской уборкой». По их словам, полоска тротуара действительно чистая.

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