В Новосибирске через телескоп сфотографировали спиральную галактику «Сомбреро»

Школьники в Большом новосибирском планетарии сфотографировали спиральную галактику М104 «Сомбреро». Благодаря телескопу системы Ричи-Кретьена 360 удалось получить 165 снимков. На фотоаппарате Canon EOS 5d mark пришлось установить выдержку в 30 секунд, чтобы получить четкое изображение.
Галактику «Сомбреро» в созвездии Дева открыл французский астроном Пьер Мешен еще в 1781 году. Она очень похожа на мексиканскую шляпу, потому ее так и назвали. С Земли видно ее ребро, а диск закрывает темное пылевое вещество.
Параметры галактики: расстояние от Земли – 29,3 млн световых лет, размер – 50 тыс. световых лет.
«Интересно, что «Сомбреро» является двумя галактиками — в эллиптической галактике находится спиральная. Ну и «вишенкой на торте» является сильное рентгеновское излучение галактики — по мнению многих астрономов, оно генерируется сверхмассивной чёрной дырой в ядре», — рассказали в планетарии.