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В Новосибирске через телескоп сфотографировали спиральную галактику «Сомбреро»

6 мая 2021, 13:00
Фото сделали учащиеся объединения «Практическая астрономия» под руководством педагога Андрея Никифорова.

Школьники в Большом новосибирском планетарии сфотографировали спиральную галактику М104 «Сомбреро». Благодаря телескопу системы Ричи-Кретьена 360 удалось получить 165 снимков. На фотоаппарате Canon EOS 5d mark пришлось установить выдержку в 30 секунд, чтобы получить четкое изображение.

Галактику «Сомбреро» в созвездии Дева открыл французский астроном Пьер Мешен еще в 1781 году. Она очень похожа на мексиканскую шляпу, потому ее так и назвали. С Земли видно ее ребро, а диск закрывает темное пылевое вещество.

Параметры галактики: расстояние от Земли – 29,3 млн световых лет, размер – 50 тыс. световых лет.

«Интересно, что «Сомбреро» является двумя галактиками — в эллиптической галактике находится спиральная. Ну и «вишенкой на торте» является сильное рентгеновское излучение галактики — по мнению многих астрономов, оно генерируется сверхмассивной чёрной дырой в ядре», — рассказали в планетарии.

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