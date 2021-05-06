В Новосибирске через телескоп сфотографировали спиральную галактику «Сомбреро»

Галактику «Сомбреро» в созвездии Дева открыл французский астроном Пьер Мешен еще в 1781 году. Она очень похожа на мексиканскую шляпу, потому ее так и назвали. С Земли видно ее ребро, а диск закрывает темное пылевое вещество.