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Posted 6 июня 2021, 06:04

Published 6 июня 2021, 06:04

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В Новосибирске с 7 по 13 июня похолодает

6 июня 2021, 06:04
Прохладная погода в городе задержится вплоть до выходных.

Предстоящая неделя с 7 по 13 июня в Новосибирске будет нестабильной сточки зрения погоды. Первые дни недели будут жаркими, однако к середине недели похолодает.

Погодный сервис gismeteo.ru в понедельник и вторник прогнозирует, что столбик термометра поднимется до +25...+26 градусов. Осадков не предвидится. Ветер северный, до 12 метров в секунду.

А уже в среду, 9 июня, в Новосибирске похолодает. Температура оставшиеся рабочие дни не превысит +19 градусов днем и +8 градусов ночью. Прохладная погода в городе задержится вплоть до выходных.

#Общество
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