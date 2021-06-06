В Новосибирске с 7 по 13 июня похолодает

Posted 6 июня 2021, 06:04
Published 6 июня 2021, 06:04
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Предстоящая неделя с 7 по 13 июня в Новосибирске будет нестабильной сточки зрения погоды. Первые дни недели будут жаркими, однако к середине недели похолодает.
Погодный сервис gismeteo.ru в понедельник и вторник прогнозирует, что столбик термометра поднимется до +25...+26 градусов. Осадков не предвидится. Ветер северный, до 12 метров в секунду.
А уже в среду, 9 июня, в Новосибирске похолодает. Температура оставшиеся рабочие дни не превысит +19 градусов днем и +8 градусов ночью. Прохладная погода в городе задержится вплоть до выходных.