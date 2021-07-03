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Posted 3 июля 2021, 02:36

Published 3 июля 2021, 02:36

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

Вторую волну нашествия мошек спрогнозировали в Новосибирске

3 июля 2021, 02:36
Мошки не любят яркое солнце и жаркую погоду.

Специалисты рассказали об активности мошек-кровососов в Новосибирской области летом 2021 года.

По словам старшего научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН Людмилы Петрожицкой, в этом году мошки стали летать поздно из-за обильных дождей в начале лета. Сейчас, с наступлением жары, их популяция увеличилась. Причем произошло наложение, то есть разные вида стали активны в одно время.

Пик активности уже наступил и спадет лишь в 20-х числах июля, вторая волна мошек придет в конце августа.

Специалисты советуют выбирать время для прогулок. Мошки предпочитают летать в прохладное время с 9 до 12 и после 5 часов вечера. Цикл жизни мошек-кровосов составляет 3-4 недели.

#Общество
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