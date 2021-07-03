Вторую волну нашествия мошек спрогнозировали в Новосибирске

По словам старшего научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН Людмилы Петрожицкой, в этом году мошки стали летать поздно из-за обильных дождей в начале лета. Сейчас, с наступлением жары, их популяция увеличилась. Причем произошло наложение, то есть разные вида стали активны в одно время.