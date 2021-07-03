Вторую волну нашествия мошек спрогнозировали в Новосибирске

Posted 3 июля 2021, 02:36
Published 3 июля 2021, 02:36
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
Специалисты рассказали об активности мошек-кровососов в Новосибирской области летом 2021 года.
По словам старшего научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН Людмилы Петрожицкой, в этом году мошки стали летать поздно из-за обильных дождей в начале лета. Сейчас, с наступлением жары, их популяция увеличилась. Причем произошло наложение, то есть разные вида стали активны в одно время.
Пик активности уже наступил и спадет лишь в 20-х числах июля, вторая волна мошек придет в конце августа.
Специалисты советуют выбирать время для прогулок. Мошки предпочитают летать в прохладное время с 9 до 12 и после 5 часов вечера. Цикл жизни мошек-кровосов составляет 3-4 недели.