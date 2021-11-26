Новосибирские арендодатели рассказали о проблемах сдачи жилья

Новосибирские арендодатели рассказали, с какими проблемами сталкивались при сдаче жилья. Часто у хозяев недвижимости встречается негативный опыт.
Так, например, многие жильцы просто портили имущество. Они разбивали окна, ломали мебель и никогда не убирались. После таких «находок» хозяевам приходилось чинить или выбрасывать мебель и тщательно отмывать квартиру от грязи.
Также часто съемщики затягивали с оплатой. Иногда приходится напоминать несколько раз и только тогда получить деньги с недовольным лицом.
Неприятные истории случались и у самих жильцов, которые снимали жилплощадь. Некоторые сталкивались со «странными» хозяевами, которые запрещали убираться в доме. Или наоборот, жаловались на недостаточную чистоту, пишет НГС.