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Новосибирские арендодатели рассказали о проблемах сдачи жилья

26 ноября 2021, 06:12
Фото: pixabay.com
Часто у хозяев недвижимости встречается негативный опыт.

Новосибирские арендодатели рассказали, с какими проблемами сталкивались при сдаче жилья. Часто у хозяев недвижимости встречается негативный опыт.

Так, например, многие жильцы просто портили имущество. Они разбивали окна, ломали мебель и никогда не убирались. После таких «находок» хозяевам приходилось чинить или выбрасывать мебель и тщательно отмывать квартиру от грязи.

Также часто съемщики затягивали с оплатой. Иногда приходится напоминать несколько раз и только тогда получить деньги с недовольным лицом.

Неприятные истории случались и у самих жильцов, которые снимали жилплощадь. Некоторые сталкивались со «странными» хозяевами, которые запрещали убираться в доме. Или наоборот, жаловались на недостаточную чистоту, пишет НГС.

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