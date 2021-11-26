В Госдуме предложили усилить контроль за метанолом с помощью аналога ЕГАИС

- Чаще всего причиной отравлений становится метанол – крайне опасный яд – всего 30 миллилитров могут вызвать слепоту, судороги и даже летальный исход. Сегодня он широко используется в промышленности: метанол добавляют в топливо для автомобилей и кораблей, его применяют при производстве формальдегида, пластмасс, лаков и красок. Я убеждён, что на рынке метанола должен быть создан аналог системы ЕГАИС, которая сейчас контролирует все этапы производства и продажи этилового спирта. Да, это повлечёт дополнительные издержки производителей, зато строгая отчётность даст государству возможность отслеживать объёмы производства метанола и его оборот, чтобы предотвратить утечку яда в нелегальные каналы. Здоровье и жизнь людей важней любых затрат, - заявил Дмитрий Савельев.