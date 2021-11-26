В Госдуме предложили усилить контроль за метанолом с помощью аналога ЕГАИС

За последние месяцы Россию несколько раз сотрясали скандалы, связанные с массовым отравлением людей поддельным алкоголем. Часто причиной трагических случаев становилось использование недобросовестными производителями метилового спирта, который крайне опасен для организма человека.
Как рассказал редакции Atas.info депутат Госдумы Дмитрий Савельев, чтобы полностью контролировать российский рынок метанола, нужны усилия и государственных структур, и самих производителей. Он отметил, что оборот поддельных алкоголя и сигарет наносит колоссальный ущерб российскому бюджету. По его подсчетам, из-за подпольного рынка алкоголя, который эксперты оценивают в 700 миллионов литров, казна каждый год недополучает 120 миллиардов рублей, а на нелегальных сигаретах - еще 60 миллиардов. Но важнее другое - человеческие жизни.
- Чаще всего причиной отравлений становится метанол – крайне опасный яд – всего 30 миллилитров могут вызвать слепоту, судороги и даже летальный исход. Сегодня он широко используется в промышленности: метанол добавляют в топливо для автомобилей и кораблей, его применяют при производстве формальдегида, пластмасс, лаков и красок. Я убеждён, что на рынке метанола должен быть создан аналог системы ЕГАИС, которая сейчас контролирует все этапы производства и продажи этилового спирта. Да, это повлечёт дополнительные издержки производителей, зато строгая отчётность даст государству возможность отслеживать объёмы производства метанола и его оборот, чтобы предотвратить утечку яда в нелегальные каналы. Здоровье и жизнь людей важней любых затрат, - заявил Дмитрий Савельев.