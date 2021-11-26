В Новосибирске тройняшки из Алтая 10 лет ждут положенной квартиры от государства

Чтобы стать на очередь братьям пришлось пройти через суды. В 2020 и 2021 году они выиграли дело. Сейчас Семен проживает вместе со своей девушкой. А Сергей написал заявление, чтобы ему компенсировали проживание, пока он стоит на очереди, пишет НГС.