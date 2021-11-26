В Новосибирске тройняшки из Алтая 10 лет ждут положенной квартиры от государства

Тройняшки из Алтая более 10 лет ждут свое положенное жилье. У Семена, Сергея и Серафимы Овчаренко в 2011 году скончалась мама, а отец ушел сразу после рождения.
Теперь им по закону положено жилье от государства. История началась еще 10 лет назад. Местные власти забрали муниципальную квартиру, которую выделяли семье ранее. Тройняшки после смерти мамы переехали к бабушке, а спустя время в Новосибирск.
В новосибирской администрации их поставили на очередь. Там они занимают 554 и 555 место. Сестра тройняшек живет с мужем и не нуждается в дополнительном жилье, а вот братья ждут своих квадратных метров.
Чтобы стать на очередь братьям пришлось пройти через суды. В 2020 и 2021 году они выиграли дело. Сейчас Семен проживает вместе со своей девушкой. А Сергей написал заявление, чтобы ему компенсировали проживание, пока он стоит на очереди, пишет НГС.