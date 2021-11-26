В Новосибирске закрывается частная телевизионная станция «МИР»

Телевизионная станция «МИР» в Новосибирске сообщила о своем закрытии до конца года. Учредители «ТСМ» решили ликвидировать одну из первых частных телестанций мегаполиса, о чем накануне уведомили коллектив.
Как сообщил источник Сиб.фм, сотрудников компании оставили без выплат и попросили собрать вещи немедленно.
Согласно rusprofile.ru, штат «МИРа» состоит из 40 человек, многие из них имеют стаж более 20 лет.
Большая доля акций компании принадлежит АО «СТС». Заказчиками «МИРа» были Управление информпроектов НСО, горсовет Новосибирска, региональное МВД и другие госструктуры.