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В Новосибирске закрывается частная телевизионная станция «МИР»

26 ноября 2021, 02:24
Фото: Фото с сайта телестанции «МИР»
Вещание уже прекращено.

Телевизионная станция «МИР» в Новосибирске сообщила о своем закрытии до конца года. Учредители «ТСМ» решили ликвидировать одну из первых частных телестанций мегаполиса, о чем накануне уведомили коллектив.

Как сообщил источник Сиб.фм, сотрудников компании оставили без выплат и попросили собрать вещи немедленно.

Согласно rusprofile.ru, штат «МИРа» состоит из 40 человек, многие из них имеют стаж более 20 лет.

Большая доля акций компании принадлежит АО «СТС». Заказчиками «МИРа» были Управление информпроектов НСО, горсовет Новосибирска, региональное МВД и другие госструктуры.

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