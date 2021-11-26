Власти разрешили построить 25-этажку посреди частного сектора в Новосибирске

Местные жители жалуются, что высотка находится в опасной близости с частным домом Дуткиных. Семья с двумя детьми и тетей-инвалидом уже почувствовала последствия стройки. Работы спровоцировали подтопления участка, из-за чего погиб урожай. Семье пришлось перенести баню, а в фундаменте дома появилась трещина из-за работ по вбиванию свай на стройке.