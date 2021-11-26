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Власти разрешили построить 25-этажку посреди частного сектора в Новосибирске

26 ноября 2021, 02:55
Фото: pixabay.com
Жители жалуются на негативные последствия от стройки.

Мэрия Новосибирска разрешила строительство элитной высотки вплотную к частному дому.

Компания «Прогресс. Специализированный застройщик» получила участок без торгов, поскольку помогла сдать два долгостроя. В 2022 году застройщик намерен построить свой дом в Троллейном жилмассиве. Это будет жилье комфорт-класса - ЖК «1-ый на Киевской».

Местные жители жалуются, что высотка находится в опасной близости с частным домом Дуткиных. Семья с двумя детьми и тетей-инвалидом уже почувствовала последствия стройки. Работы спровоцировали подтопления участка, из-за чего погиб урожай. Семье пришлось перенести баню, а в фундаменте дома появилась трещина из-за работ по вбиванию свай на стройке.

Сотрудники инспекции строительного надзора не видят никаких нарушений, пишет НГС. Экспертиза не нашла в проектной документации никаких замечаний и выдала положительное заключение.

Застройщик также утверждает, что все нормы были соблюдены.

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