Власти разрешили построить 25-этажку посреди частного сектора в Новосибирске

Мэрия Новосибирска разрешила строительство элитной высотки вплотную к частному дому.
Компания «Прогресс. Специализированный застройщик» получила участок без торгов, поскольку помогла сдать два долгостроя. В 2022 году застройщик намерен построить свой дом в Троллейном жилмассиве. Это будет жилье комфорт-класса - ЖК «1-ый на Киевской».
Местные жители жалуются, что высотка находится в опасной близости с частным домом Дуткиных. Семья с двумя детьми и тетей-инвалидом уже почувствовала последствия стройки. Работы спровоцировали подтопления участка, из-за чего погиб урожай. Семье пришлось перенести баню, а в фундаменте дома появилась трещина из-за работ по вбиванию свай на стройке.
Сотрудники инспекции строительного надзора не видят никаких нарушений, пишет НГС. Экспертиза не нашла в проектной документации никаких замечаний и выдала положительное заключение.
Застройщик также утверждает, что все нормы были соблюдены.