Морозы вернутся в Новосибирскую область в начале рабочей недели

В Новосибирскую область с началом рабочей недели вернутся морозы. Пока же на выходных в регион пришло относительное потепление. Так, завтра, 28 ноября, в регионе ожидается снег и метели. На дорогах гололедица. Западный ветер подует ночью со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с, днем скорость составит 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -5, -10 градусов, а днем воздух прогреется до -3, -8 градусов.