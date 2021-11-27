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Морозы вернутся в Новосибирскую область в начале рабочей недели

27 ноября 2021, 11:16
Фото: pixabay.com
После небольшого потепления на выходных, с понедельника температура снова достигнет отметок в -20 градусов.

В Новосибирскую область с началом рабочей недели вернутся морозы. Пока же на выходных в регион пришло относительное потепление. Так, завтра, 28 ноября, в регионе ожидается снег и метели. На дорогах гололедица. Западный ветер подует ночью со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с, днем скорость составит 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -5, -10 градусов, а днем воздух прогреется до -3, -8 градусов.

В ночь на понедельник, 29 ноября, ожидается небольшой снег, а днем уже преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с ,ночью местами порывы до 14 м/c. Ночью похолодает до -9, -14 градусов, а при прояснениях до -19. Днем температура составит -6, -11.

Во вторник, 30 ноября, осадков не ожидается. Юго-восточный ветер окажется чуть спокойнее, он подует со скоростью 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью составит -10, -15, но при прояснениях до -20 градусов. Днем она окажется такой же, как и накануне.

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