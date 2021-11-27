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В Новосибирске открылся спортивный гипермаркет «Декатлон»

27 ноября 2021, 03:35
Фото: pixabay.com
В магазине довольно привлекательные цена на спортивные товары.

Французская сеть «Декатлон» открыла 27 ноября свой первый магазин в Новосибирске.

Сеть «Декатлон» предлагает спортивные товары под собственной маркой. Благодаря этому стоимость позиций на порядок ниже рыночной. В Сибири сеть присутствует лишь в Томске и Красноярске. Был ранее супермаркет и в Барнауле, но в пандемийный год его закрыли.

В Новосибирске здания для спортивного супермаркета строила компания Тимура Саттарова. К качеству работ застройщика у заказчика возникло много претензий, и открытие переносили несколько раз.

«Декатлон» открылся на развилке ул. Фабричной, его площадь – 4 тыс. кв.м. На первом уровне есть парковка. Также в магазине работает мастерская и стол выдачи онлайн-заказов.

Сейчас практически весь рынок спорттоваров Новосибирска занял «Спортмастер». Есть несколько точек, «Триал Спорта», Intersport.

#Новости#Спорт
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