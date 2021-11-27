В Новосибирске открылся спортивный гипермаркет «Декатлон»

Сеть «Декатлон» предлагает спортивные товары под собственной маркой. Благодаря этому стоимость позиций на порядок ниже рыночной. В Сибири сеть присутствует лишь в Томске и Красноярске. Был ранее супермаркет и в Барнауле, но в пандемийный год его закрыли.