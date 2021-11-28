В Новосибирской области ищут пропавшего 40-летнего мужчину с густой бородой

Под Новосибирском в Искитимском районе ищут пропавшего 40-летнего Вячеслава Вдовина. 21 ноября 2021 ушёл из дома в деревне Шадрино и на связь с родными не выходил.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие. В день исчезновения был одет в тёмно-синюю куртку, чёрное трико, бежевую шапку и чёрные сапоги. Сибиряк имеет густую чёрную бороду.
Если вам что-либо известно о местонахождении Вячеслава Вдовина, необходимо сообщить по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или наберите 112.