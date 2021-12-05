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Posted 5 декабря 2021, 01:44

Published 5 декабря 2021, 01:44

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В новосибирской коррекционной школе учительница ударила ребенка-инвалида

5 декабря 2021, 01:44
Организована проверка учебного заведения.

В новосибирской коррекционной школе педагог ударила ребенка-инвалида. В прокуратуре по факту инцидента организовали проверку.

Выяснилось, что преподавательница ударила мальчика с ограниченными возможностями. Инцидент произошел на уроке на глазах у других детей. В результате ребенок получил травмы. О характере повреждений не сообщается.

Сейчас в школе запустили проверку. Прокуратура выяснит, как в учебном заведении исполняется закон об образовании и соблюдают ли права детей.

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#Образование
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