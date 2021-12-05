В новосибирской коррекционной школе учительница ударила ребенка-инвалида

Posted 5 декабря 2021, 01:44
Published 5 декабря 2021, 01:44
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В новосибирской коррекционной школе педагог ударила ребенка-инвалида. В прокуратуре по факту инцидента организовали проверку.
Выяснилось, что преподавательница ударила мальчика с ограниченными возможностями. Инцидент произошел на уроке на глазах у других детей. В результате ребенок получил травмы. О характере повреждений не сообщается.
Сейчас в школе запустили проверку. Прокуратура выяснит, как в учебном заведении исполняется закон об образовании и соблюдают ли права детей.