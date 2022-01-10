«Хогвартс-Экспресс» запустят между Новосибирском и Бердском

Posted 10 января 2022, 04:15
Published 10 января 2022, 04:15
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Тематический поезд «Хогвартс-Экспресс» будет курсировать между Бердском и Новосибирском с 15 января.
Идея создания тематического поезда по мотивам книг о Гарри Поттере принадлежит россиянке Зои Быстровой. По сообщению Бердск-Онлайн, поезд будет не только стильно оформлен, магию в салоне будут поддерживать аниматоры, которые предстанут в образах полюбившихся персонажей. Они будут удивлять новосибирцев научными экспериментами и проводить конкурсы. В конце поездки каждый получит волшебную палочку.
Отметим, что тематический поезд уже возил жителей Воронежа, Самары, Белгорода, Калининграда и других городов.
Новосибирцы смогут прокатиться на «Хогвартс-Экспресс»16, 22, 23, 29, 30 января. Проезд обойдется в одну сторону в 2,5 тыс. рублей.