«Хогвартс-Экспресс» запустят между Новосибирском и Бердском

Идея создания тематического поезда по мотивам книг о Гарри Поттере принадлежит россиянке Зои Быстровой. По сообщению Бердск-Онлайн, поезд будет не только стильно оформлен, магию в салоне будут поддерживать аниматоры, которые предстанут в образах полюбившихся персонажей. Они будут удивлять новосибирцев научными экспериментами и проводить конкурсы. В конце поездки каждый получит волшебную палочку.