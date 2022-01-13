Детский город профессий «Солнечный город» закрылся из-за пандемии в Новосибирске

Сам город профессий открылся 6 лет назад. Он располагался в торговом центре Holiday Family на проспекте Дзержинского. Это был совместный развлекательно-образовательный проект ГК «Холидей» и семейного центра образования и здоровья «Солнечный город». Компанию «Холидей» признали банкротом в 2019 году.