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Posted 13 января 2022, 02:35

Published 13 января 2022, 02:35

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Детский город профессий «Солнечный город» закрылся из-за пандемии в Новосибирске

13 января 2022, 02:35
Городок открыли еще 6 лет назад.

Детский город профессий «Солнечный город» закрылся из-за пандемии в Новосибирске. Такую информацию написали в официальной группе организации.

Проект был в виде мини-города, где дети могли попробовать себя в разных профессиях. Последнее мероприятие там провели 9 января. Причина закрытия – пандемия коронавируса. В организации рассказали, что пришли к этому постепенно из-за многих ковидных ограничений.

Сам город профессий открылся 6 лет назад. Он располагался в торговом центре Holiday Family на проспекте Дзержинского. Это был совместный развлекательно-образовательный проект ГК «Холидей» и семейного центра образования и здоровья «Солнечный город». Компанию «Холидей» признали банкротом в 2019 году.

#Бизнес
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