Posted 13 января 2022, 02:35
Published 13 января 2022, 02:35
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Детский город профессий «Солнечный город» закрылся из-за пандемии в Новосибирске. Такую информацию написали в официальной группе организации.
Проект был в виде мини-города, где дети могли попробовать себя в разных профессиях. Последнее мероприятие там провели 9 января. Причина закрытия – пандемия коронавируса. В организации рассказали, что пришли к этому постепенно из-за многих ковидных ограничений.
Сам город профессий открылся 6 лет назад. Он располагался в торговом центре Holiday Family на проспекте Дзержинского. Это был совместный развлекательно-образовательный проект ГК «Холидей» и семейного центра образования и здоровья «Солнечный город». Компанию «Холидей» признали банкротом в 2019 году.