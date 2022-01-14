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В Новосибирске 14 января по-прежнему зафиксировано загрязнение воздуха в 7 баллов

14 января 02:19
Фото: pixabay.com
Смог образовался из-за сибирских морозов.

В Новосибирске 14 января по-прежнему зафиксировано загрязнение воздуха в 7 баллов. Об этом свидетельствует сервис Airvoice.

Низкое качество воздуха зафиксировано с 13 января. На данный момент загрязнение достигает 7-ми баллов из 10 возможных. Специалисты сервиса не рекомендуют людям выходить на улицу. Также просят у предприятий сократить количество выбросов в атмосферу.

Многие новосибирцы жалуются в социальных сетях, что на улицах города распространяется неприятный запах. Дыхание затруднено из-за 30-ти градусных морозов, которые способствуют накапливанию вредных примесей в воздухе.

В Западно-Сибирском гидрометцентре вчера объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеорологических условий. Режим «черного неба» продлится до десяти утра 15 января.

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#Новости#Экология
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