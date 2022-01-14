В Новосибирске 14 января по-прежнему зафиксировано загрязнение воздуха в 7 баллов

Низкое качество воздуха зафиксировано с 13 января. На данный момент загрязнение достигает 7-ми баллов из 10 возможных. Специалисты сервиса не рекомендуют людям выходить на улицу. Также просят у предприятий сократить количество выбросов в атмосферу.