В Новосибирске 14 января по-прежнему зафиксировано загрязнение воздуха в 7 баллов. Об этом свидетельствует сервис Airvoice.
Низкое качество воздуха зафиксировано с 13 января. На данный момент загрязнение достигает 7-ми баллов из 10 возможных. Специалисты сервиса не рекомендуют людям выходить на улицу. Также просят у предприятий сократить количество выбросов в атмосферу.
Многие новосибирцы жалуются в социальных сетях, что на улицах города распространяется неприятный запах. Дыхание затруднено из-за 30-ти градусных морозов, которые способствуют накапливанию вредных примесей в воздухе.
В Западно-Сибирском гидрометцентре вчера объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеорологических условий. Режим «черного неба» продлится до десяти утра 15 января.