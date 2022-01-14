atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске уровень загрязнения воздуха поднялся до 8 баллов

14 января 07:20
Фото: atas.info
Из-за сильного смога образовалась плохая видимость.

В Новосибирске уровень загрязнения воздуха поднялся до 8 баллов. Об этом свидетельствует сервис City Air.

Качество воздуха из-за сильных морозов и безветренной погоды продолжает ухудшаться. На сегодняшний день, 14 января общий уровень загрязнения достигает 8 баллов из 10 возможных. Еще вчера, 13 января аналитики прогнозировали 7 баллов.

Новосибирцам не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости. Также важно закрывать окна.

По сообщению НДН.инфо, хуже всего складывается обстановка на улицах Первомайская, Немировича-Данченко, Линейная. Штормовое предупреждение объявлено в городе до 15 января. В воскресенье температура пойдет на спад. После сильных 30-ти градусных морозов, придет потепление до – 2 градусов.

Материалы по теме
В Новосибирске синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедаВ Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов из-за морозовНовосибирск в четверг вечером заволокло едким смогом
#Новости#Экология
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32