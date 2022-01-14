В Новосибирске уровень загрязнения воздуха поднялся до 8 баллов

По сообщению НДН.инфо, хуже всего складывается обстановка на улицах Первомайская, Немировича-Данченко, Линейная. Штормовое предупреждение объявлено в городе до 15 января. В воскресенье температура пойдет на спад. После сильных 30-ти градусных морозов, придет потепление до – 2 градусов.