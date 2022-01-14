В Новосибирске уровень загрязнения воздуха поднялся до 8 баллов. Об этом свидетельствует сервис City Air.
Качество воздуха из-за сильных морозов и безветренной погоды продолжает ухудшаться. На сегодняшний день, 14 января общий уровень загрязнения достигает 8 баллов из 10 возможных. Еще вчера, 13 января аналитики прогнозировали 7 баллов.
Новосибирцам не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости. Также важно закрывать окна.
По сообщению НДН.инфо, хуже всего складывается обстановка на улицах Первомайская, Немировича-Данченко, Линейная. Штормовое предупреждение объявлено в городе до 15 января. В воскресенье температура пойдет на спад. После сильных 30-ти градусных морозов, придет потепление до – 2 градусов.