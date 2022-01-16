В Новосибирской области в лобовом столкновении погибла пенсионерка

Авария произошла в восемь утра в городе Тогучин. На улице Ломоносова у здания №80 при выезде из города столкнулись две иномарки. Водитель 1988 года рождения ехал из поселка Горный на автомобиле «Renault Logan» и в один момент выехал на встречку. Из-за этого он столкнулся с машиной «Toyota Corolla Spacio», за рулем которой сидела женщина 1981 года рождения.