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В Новосибирской области в лобовом столкновении погибла пенсионерка

16 января 01:37
Фото: pixabay.com
Виновник ДТП ехал по встречной полосе.

В Новосибирской области в лобовом столкновении погибла пенсионерка. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла в восемь утра в городе Тогучин. На улице Ломоносова у здания №80 при выезде из города столкнулись две иномарки. Водитель 1988 года рождения ехал из поселка Горный на автомобиле «Renault Logan» и в один момент выехал на встречку. Из-за этого он столкнулся с машиной «Toyota Corolla Spacio», за рулем которой сидела женщина 1981 года рождения.

В результате аварии погибла пассажирка автомобиля «Toyota» 1948 года рождения. Теперь сотрудники ГИБДД разбираются в причинах ДТП.

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#Новости#Происшествия
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