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Охранники магазинов Новосибирска отпускают раскаявшихся воришек

17 января 07:58
Фото: pixabay.com
Охрана рассказала о нескольких случаях.

Охранное предприятие отпускает мелких воришек, если те расплатятся за товар в магазинах Новосибирска.

Профилактическую беседу проводят сотрудники агентства безопасности «Гвардия». Они готовы закрыть глаза на факт воровства, если те раскаются и заплатят за украденный товар. Многие соглашаются.

Так было в супермаркете Центрального районе. Охрана нашла у посетителя шоколадку «Альпен Гольд», которую тот пытался пронести мимо кассы. Охранник предложил оплатить товар, иначе тому придется ехать в отделение. Горожанин послушался.

В магазине на Забалуева с прилавка пропал мармелад. Охрана уличила в краже подростка, который самостоятельно не смог заплатить за сладость, но это сделали его родители.

Некоторые отказываются встать на путь исправления и не боятся полиции. Так было с горожанином, который украл из магазина две бутылки пива. Еще один воришка был задержан за кражу бутылки перцовой настойки.

#Новости#Происшествия
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