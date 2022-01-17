Охранники магазинов Новосибирска отпускают раскаявшихся воришек

Охранное предприятие отпускает мелких воришек, если те расплатятся за товар в магазинах Новосибирска.
Профилактическую беседу проводят сотрудники агентства безопасности «Гвардия». Они готовы закрыть глаза на факт воровства, если те раскаются и заплатят за украденный товар. Многие соглашаются.
Так было в супермаркете Центрального районе. Охрана нашла у посетителя шоколадку «Альпен Гольд», которую тот пытался пронести мимо кассы. Охранник предложил оплатить товар, иначе тому придется ехать в отделение. Горожанин послушался.
В магазине на Забалуева с прилавка пропал мармелад. Охрана уличила в краже подростка, который самостоятельно не смог заплатить за сладость, но это сделали его родители.
Некоторые отказываются встать на путь исправления и не боятся полиции. Так было с горожанином, который украл из магазина две бутылки пива. Еще один воришка был задержан за кражу бутылки перцовой настойки.