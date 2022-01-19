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В Новосибирске выпустили коллекцию одежду с портретом расстрелянного барона Унгерна

19 января 05:39
Фото: © VK.COM/CHERNAYA100
На одежде красуется цветной портрет и карта города.

В Новосибирске начали продавать для молодежи худи и футболки с изображением черного барона, которого казнили через расстрел в начале прошлого века.

Белогвардеец Роман фон Унгерн-Штернберга – личность популярная, ему даже посвящена песня. В начале года питерские художники изобразили его на стене здания на улице Фабричной. Но работа не понравилась местным вандалам, которые решили от нее избавиться.

Издательство «Черная сотня» после этой новости сообщило о выпуске линейки одежды, на которой в качестве принта будет использован портрет «белого воеводы». Полученные с продажи деньги потратят на восстановление народного мемориала на Фабричной.

В продажу поступят футболка, рюкзак, сумка и худи. Помимо расстрелянного барона художники запечатлел карту Новосибирска.

Отметим, что местом расстрела белогвардейца Унгерна стал Ново-Николаевск. Его обвиняли в расправах над мирным населением, борьбе с советской властью и др.

#Новости#Общество
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