В Новосибирске выпустили коллекцию одежду с портретом расстрелянного барона Унгерна

В Новосибирске начали продавать для молодежи худи и футболки с изображением черного барона, которого казнили через расстрел в начале прошлого века.
Белогвардеец Роман фон Унгерн-Штернберга – личность популярная, ему даже посвящена песня. В начале года питерские художники изобразили его на стене здания на улице Фабричной. Но работа не понравилась местным вандалам, которые решили от нее избавиться.
Издательство «Черная сотня» после этой новости сообщило о выпуске линейки одежды, на которой в качестве принта будет использован портрет «белого воеводы». Полученные с продажи деньги потратят на восстановление народного мемориала на Фабричной.
В продажу поступят футболка, рюкзак, сумка и худи. Помимо расстрелянного барона художники запечатлел карту Новосибирска.
Отметим, что местом расстрела белогвардейца Унгерна стал Ново-Николаевск. Его обвиняли в расправах над мирным населением, борьбе с советской властью и др.