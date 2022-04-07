Повышение зарплаты бюджетникам перенесли в апреле 2022 года: когда о нем объявят

Posted 7 апреля 2022, 05:12
Published 7 апреля 2022, 05:12
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
В марте этого года Путин в ходе конференции по вопросам социальной поддержки объявил о повышении социальных пенсий, МРОТа, выплат и зарплат бюджетникам. Президент поручил главам Министерства труда и Министерства финансов донести до кабмина предложения по новым цифрам до 28 марта 2022 года.
К этом сроку решения ещё не были приняты. Глава Министерства труда и развития Антон Котяков на заседании комитета Госдумы заявил, что предложения будут сформированы в ближайшее время.
Стоит отметить, подобная ситуация уже возникала в 2021 году. Тогда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду РФ и Минфину РФ подготовить до начала апреля предложения по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы. Однако сроки также были нарушены - их перенесены на 20 апреля. Можно предположить, что в текущем году процесс будет аналогичным.
Пока данных о том, насколько поднимут зарплаты бюджетникам в 2022 году нет. Однако экономисты не исключают, что повышение из-за текущего уровня инфляции может быть значительнее прошлых годов.
Напомним, с 1 апреля в России уже проиндексировали социальные пенсии на 8,6 %. Также увеличили до 4% ряд других выплат.