Повышение зарплаты бюджетникам перенесли в апреле 2022 года: когда о нем объявят

Стоит отметить, подобная ситуация уже возникала в 2021 году. Тогда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду РФ и Минфину РФ подготовить до начала апреля предложения по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы. Однако сроки также были нарушены - их перенесены на 20 апреля. Можно предположить, что в текущем году процесс будет аналогичным.