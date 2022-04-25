atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2022, 02:40

Published 25 апреля 2022, 02:40

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Новосибирец получил 3 года колонии за разбой с ножом в игровых автоматах

Новосибирец получил 3 года колонии за разбой с ножом в игровых автоматах

25 апреля 2022, 02:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина проиграл крупную сумму денег и начал угрожать сотрудникам заведения ножом.

В Новосибирске состоялся суд над 28-летним Алексеем Баймуратовым, который в 2020 году устроил жестокий разбой в игровых автоматах. По версии прокуратуры, подозреваемый 5 февраля пришел в игровые автоматы, где проиграл 112 тысяч рублей. Эти деньги ему дал отец на покупку автомобиля.

После проигрыша, молодой человек схватил сотрудницу заведения за волосы и приставил к ее горлу лезвие ножа. Баймуратов требовал вернуть деньги. Девушке удалось убежать после сопротивления. После этого парень напал на охранника – он также угрожал сотруднику ножом и требовал вернуть денежные средства.

Ленинский суд Новосибирска назначил Алексею Баймуратову три года лишения свободы. Его обвиняли по статье: разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, также в Новосибирске осудят 18-летнюю студентку колледжа за торговлю наркотиками. Девушку задержали с поличным, когда она нашла тайник и достала содержимое. За сбыт наркотиков ей грозит до 20 лет колонии.

Материалы по теме
Суд приговорил новосибирца к 4 годам за ранение пассажира автобуса ножомНовосибирец с судимостью ранил ножом себя и полицейского при задержанииНезнакомец ударил ножом мужчину возле бара в центре Новосибирска
#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика