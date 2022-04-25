Новосибирец получил 3 года колонии за разбой с ножом в игровых автоматах

В Новосибирске состоялся суд над 28-летним Алексеем Баймуратовым, который в 2020 году устроил жестокий разбой в игровых автоматах. По версии прокуратуры, подозреваемый 5 февраля пришел в игровые автоматы, где проиграл 112 тысяч рублей. Эти деньги ему дал отец на покупку автомобиля.