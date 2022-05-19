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Posted 19 мая 2022, 10:16

Published 19 мая 2022, 10:16

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Древние фаллоимитаторы не увидят новосибирцы на «Ночь музеев-2022»

Древние фаллоимитаторы не увидят новосибирцы на «Ночь музеев-2022»

19 мая 2022, 10:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Секс-игрушки и эротические арт-объекты будут недоступны новосибирцам на «Ночь музеев-2022». Популярный Музей секса не допустили к участию в акции 21 и 22 мая.

Ежегодная акция состоится во многих регионах России на грядущих выходных. В Новосибирске площадками события выступят свыше 10 музеев, а также театры, кинотеатры и другие культурные центры. Однако в этот список не попал знаменитый Музей секса.

Как рассказала директор музея Елена Щукина на пресс-конференции в ТАСС 19 мая, площадки выбирала комиссия. Она решила не включать в программу этот музей.

К слову, без древних и современных эротических экспозиций новосибирцы и гости города остаются уже второй год подряд. На это влияла пандемия и большая очередь.

«В прошлом году тысячи желающих так и не смогли попасть в музей секса. Музей менял локацию, а в окончательном месте расположения скопилось столько желающих что попасть не было возможности», - пожаловались Atas.info сибиряки.

Подробнее узнать, какие музеи будут открыты на акцию и какие подготовили программы можно в нашем материале.

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#Общество#Новосибирск
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