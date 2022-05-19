Почти 9 млрд рублей льготных кредитов получили предприниматели Новосибирской области

В части поддержки субъектов МСП от организаций Новосибирской области поступило более двух тысяч заявлений на льготные кредиты на оборотные цели, по 267 заявлениям уже были выданы кредиты на сумму 2,3 млрд рублей. На льготные кредиты на инвестиционные цели от организаций региона поступило 96 заявлений на сумму 1,9 млрд рублей, по 39 заявлениям были выданы кредиты. Воспользовались льготными кредитами также предприятия агропромышленного комплекса и организации, выпускающие инновационную продукцию – аграриям выдано 4,7 миллиардов рублей. Общая сумма выданных льготных кредитов составила 8,9 млрд рублей.