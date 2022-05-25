Все, что нужно знать об ISO 45001

Международный стандарт ISO 45001:2018 был опубликован в 2018 году (взамен OHSAS 18001). До марта 2021 года действовал переходный период, в рамках которого предприятия перестраивали работу по новым принципам.
Документ посвящен созданию системы менеджмента (сокращенно – СМ) в сфере охраны труда. На территории России введен аналог международного стандарта - ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Его применение и прохождение сертификации внедренных моделей управления – это добровольное решение компаний.
Поддержание безопасности в сфере охраны труда (ОТ) и производственной безопасности (ПБ) – это ключевой элемент стратегии по управлению рисками. Соблюдение принципов данного стандарта позволяет фирме обеспечивать:
Путем выстраивания такой системы управления на предприятии обеспечивается:
Аудит модели управления предприятия помогает найти слабые места и исправить имеющиеся недочеты, оптимизировать взаимодействие между подразделениями.
ISO 45001 применим как для производственных предприятий, так и для фирм в сфере услуг. Его могут использовать компании разного географического расположения, масштабов деятельности и формы собственности.
Международный/национальные стандарты в сфере охраны труда основаны на следующих принципах управления:
Установлено, что управленческая модель должна быть согласована с иными целями по развитию предприятия, быть внедрена в его бизнес-процессы.
Работа организации, внедрившей СМ, основывается на правиле PDCA (Планирование – Выполнение – Контроль – Действия). Предполагается, что топ-менеджмент устанавливает цели и задачи дальнейшего развития ОТ и ПБ, исходя из возможностей и рисков, затем запланированные меры реализуются на практике, с помощью механизмов внешнего и внутреннего аудита, мониторинга отслеживается их эффективность, совершаются необходимые шаги для постоянного совершенствования модели управления.
Выстраивание на предприятии СМ, базирующейся на положениях указанного норматива, основывается на выполнении следующих рекомендаций:
Чтобы перейти на работу согласно принципам ИСО 45001, компании необходимо:
Сертификация в рамках ISO 45001 проводится компаниями на добровольных началах. Процедура осуществляется аккредитованными органами. Она включает проверку документации фирмы и проведение инспекционного контроля на производстве.
Сертификат действует 3 года, держатель получает свидетельства на трех внутренних аудиторов. Получение добровольного документа помогает укрепить репутацию предприятия, получить доступ к новым контрактам, выйти на зарубежные рынки сбыта.