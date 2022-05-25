Все, что нужно знать об ISO 45001

Работа организации, внедрившей СМ, основывается на правиле PDCA (Планирование – Выполнение – Контроль – Действия). Предполагается, что топ-менеджмент устанавливает цели и задачи дальнейшего развития ОТ и ПБ, исходя из возможностей и рисков, затем запланированные меры реализуются на практике, с помощью механизмов внешнего и внутреннего аудита, мониторинга отслеживается их эффективность, совершаются необходимые шаги для постоянного совершенствования модели управления.