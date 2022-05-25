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Все, что нужно знать об ISO 45001

25 мая 07:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Международный стандарт ISO 45001 посвящен выстраиванию системы охраны труда и обеспечению производственной безопасности на предприятиях.

Международный стандарт ISO 45001:2018 был опубликован в 2018 году (взамен OHSAS 18001). До марта 2021 года действовал переходный период, в рамках которого предприятия перестраивали работу по новым принципам.

Документ посвящен созданию системы менеджмента (сокращенно – СМ) в сфере охраны труда. На территории России введен аналог международного стандарта - ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Его применение и прохождение сертификации внедренных моделей управления – это добровольное решение компаний.

Зачем компании применяют ISO/ИСО 45001?

Поддержание безопасности в сфере охраны труда (ОТ) и производственной безопасности (ПБ) – это ключевой элемент стратегии по управлению рисками. Соблюдение принципов данного стандарта позволяет фирме обеспечивать:

  • безопасность персонала;
  • строгое выполнение законодательных требований и норм;
  • постоянное совершенствование.

Путем выстраивания такой системы управления на предприятии обеспечивается:

  • снижение производственного травматизма;
  • сокращение выплат по социальному страхованию;
  • уменьшение расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
  • укрепление лояльности персонала к работодателю;
  • обеспечение мотивации трудового коллектива;
  • улучшение финансовых показателей бизнеса.

Аудит модели управления предприятия помогает найти слабые места и исправить имеющиеся недочеты, оптимизировать взаимодействие между подразделениями.

ISO 45001 применим как для производственных предприятий, так и для фирм в сфере услуг. Его могут использовать компании разного географического расположения, масштабов деятельности и формы собственности.

Каковы принципы ИСО 45001?

Международный/национальные стандарты в сфере охраны труда основаны на следующих принципах управления:

  • идентификация внутренних и внешних рисков развития, их взятие под контроль;
  • лидерство руководства в определении целей развития, выборе средств их достижения и формировании корпоративной культуры;
  • привлечение персонала к решению задач в сфере ОТ и ПБ;
  • обмен информацией между подразделениями;
  • внедрение корпоративной культуры, базирующейся на принципах ОТ;
  • обеспечение системы управления финансовыми, кадровыми, материальными и иными требуемыми ресурсами для работы;
  • строгое соблюдение требований закона;
  • мониторинг достигаемых показателей;
  • ведение документации, отчетности;
  • непрерывное совершенствование.

Установлено, что управленческая модель должна быть согласована с иными целями по развитию предприятия, быть внедрена в его бизнес-процессы.

Работа организации, внедрившей СМ, основывается на правиле PDCA (Планирование – Выполнение – Контроль – Действия). Предполагается, что топ-менеджмент устанавливает цели и задачи дальнейшего развития ОТ и ПБ, исходя из возможностей и рисков, затем запланированные меры реализуются на практике, с помощью механизмов внешнего и внутреннего аудита, мониторинга отслеживается их эффективность, совершаются необходимые шаги для постоянного совершенствования модели управления.

Основные положения стандарта ИСО 45001

Выстраивание на предприятии СМ, базирующейся на положениях указанного норматива, основывается на выполнении следующих рекомендаций:

  • Учет контекста. Установлено, что организация должна выявить, какие заинтересованные стороны (например, инвесторы, потребители, партнеры) влияют на достижение результатов в сфере ОТ и ПБ, определить и выполнять их требования.
  • Идентификация определяющих факторов. Фирма должна выявить внутренние и внешние факторы, которые помогают или мешают достигать целей в области ОТ. К этой категории относится географическое расположение компании, отраслевая специфика деятельности, численность работников и т.д.
  • Лидерство руководства. Топ-менеджмент фирмы должен демонстрировать вовлеченность в вопросы ОТ и ПБ, учитывать задачу их обеспечения в стратегическом планировании. Руководство оказывает поддержку линейным сотрудникам, взаимодействует с персоналом, направляя его усилия в нужное русло. Полномочия и ответственность должны быть четко распределены и зафиксированы документально.
  • Консультирование. Предполагается наличие двухсторонних коммуникаций между персоналом и топ-менеджментом организации. Принятие управленческих решений должно базироваться на объективной и своевременно предоставленной информации. Работники должны быть замотивированы руководством на то, чтобы своевременно сообщать об опасностях. Это нужно для принятия превентивных мер.
  • Риск-ориентированный подход. Фирмы принимают решения, внедряют те или иные управленческие механизмы исходя из анализа рисков и возможностей, которые возникают как внутри компании, так и извне.
  • Аутсорсинг. Предприятие должно определить и контролировать процессы, передаваемые на аутсорсинг, если они влияют на ОТ и ПБ.
  • Документирование. Фирма должна разработать систему документации в рамках СМ и вести отчетность. В эту систему входит также информация, которая формально не относится к документообороту организации, например, электронные данные, хранящиеся на телефонах.

Порядок внедрения системы менеджмента на предприятии

Чтобы перейти на работу согласно принципам ИСО 45001, компании необходимо:

  • Выявить факторы, от которых зависит безопасность работников. Идентифицировать риски и принять необходимые меры для их взятия под контроль.
  • Разработать документацию в рамках системы менеджмента. В комплект входит политика и руководство по безопасности, рабочие листы, программы и записи, кадровые документы, которыми назначаются уполномоченные лица и определяются зоны их ответственности.
  • Определить, по каким показателям будет отслеживаться эффективность функционирования выстроенной управленческой модели.
  • Разработать систему мониторинга и аудита, которая позволит отслеживать эффективность СМ.
  • Принимать меры для постоянного совершенствования модели управления.

Сертификация в рамках ISO 45001 проводится компаниями на добровольных началах. Процедура осуществляется аккредитованными органами. Она включает проверку документации фирмы и проведение инспекционного контроля на производстве.

Сертификат действует 3 года, держатель получает свидетельства на трех внутренних аудиторов. Получение добровольного документа помогает укрепить репутацию предприятия, получить доступ к новым контрактам, выйти на зарубежные рынки сбыта.

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