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Ливни обрушатся на Новосибирскую область в конце мая

28 мая 10:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Последние числа мая и начало июня в Новосибирской области ожидаются дождливыми и прохладными. По прогнозам синоптиков, жара начнет отступать уже в воскресенье, 29 мая

В Новосибирской области похолодает, и пройдут сильные дожди, прогнозируют синоптики. По данным сервиса Gismeteo, в воскресенье, 29 мая, днем столбик термометра упадет до отметки 19 градусов выше ноля, весь день будет идти дождь. В понедельник, 30 мая, осадки прекратятся, будет пасмурно. Но на следующий день, 31 мая, в регионе вновь ожидается сильный дождь с грозой на фоне дневной температуры в районе 19 градусов тепла.

Дожди продлятся в течение следующих двух дней, 1 и 2 июня. Средняя дневная температура в первые дни календарного лета составит около 17 градусов выше нулевой отметки.

Аналогичный прогноз дают и специалисты сервиса pogoda.mail.ru. Однако по их мнению, дождливая погода будут сопровождаться дневной температурой воздуха в районе 20-22 градусов выше ноля. Похолодает до 16 градусов лишь в четверг, 2 июня.

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