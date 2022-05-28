Ливни обрушатся на Новосибирскую область в конце мая

В Новосибирской области похолодает, и пройдут сильные дожди, прогнозируют синоптики. По данным сервиса Gismeteo, в воскресенье, 29 мая, днем столбик термометра упадет до отметки 19 градусов выше ноля, весь день будет идти дождь. В понедельник, 30 мая, осадки прекратятся, будет пасмурно. Но на следующий день, 31 мая, в регионе вновь ожидается сильный дождь с грозой на фоне дневной температуры в районе 19 градусов тепла.