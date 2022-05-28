Ректор новосибирского медуниверситета вместе с коллегами отправится на Донбасс

Группа врачей-преподавателей из Новосибирского государственного медицинского университета во главе с ректором Игорем Маринкиным на следующей неделе отправится в Луганскую народную республику. Медики из Новосибирска прочтут коллегам цикл лекций, проведут ряд операций, дадут консультации по нестандартным и тяжелым клиническим случаям. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат Государственной Думы РФ от Новосибирской области Олег Иванинский.