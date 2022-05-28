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Ректор новосибирского медуниверситета вместе с коллегами отправится на Донбасс

28 мая 10:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ректор Новосибирского государственного медицинского университета Игорь Маринкин вместе с преподавателями-медиками поедут на Донбасс, чтобы помочь местным врачам повысить квалификацию

Группа врачей-преподавателей из Новосибирского государственного медицинского университета во главе с ректором Игорем Маринкиным на следующей неделе отправится в Луганскую народную республику. Медики из Новосибирска прочтут коллегам цикл лекций, проведут ряд операций, дадут консультации по нестандартным и тяжелым клиническим случаям. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат Государственной Думы РФ от Новосибирской области Олег Иванинский.

Кроме того, Иванинский сообщил, что вошел в состав рабочей группы по взаимодействию с Народным собранием ЛНР. Ожидается, что в ближайшее время состоится встреча с представителями Луганского комитета охраны здоровья. На ней будут обсуждать вопросы модернизации законодательства в медицинской сфере.

#Новости#Минздрав#ЛНР#Новосибирск#Медицина#Общество
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