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В Новосибирске отказались приватизировать типографию "Советская Сибирь"

28 мая 10:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Крупнейшая новосибирская типография "Советская Сибирь" исключена из плана приватизации государственного имущества на ближайшие два года. Такое решение приняло правительство России

Распоряжением кабинета министров Российской Федерации 100-процентный пакет акций типографии "Советская Сибирь" исключен из прогнозного плана приватизации вплоть до 2024 года. Ранее предполагалось, что предприятие будет продано на аукционе с начальной стоимостью 1,2 млрд рублей.

На текущий момент владельцем типографии является акционерное общество "Российские газеты". О причинах отмены аукциона не сообщается.

Типографский комплекс уже был выставлен на аукцион в 2017 году с начальной ценой 890 млн рублей, однако конкурсные торги тогда были отменены Росимуществом.

#Новости#Экономика#Новосибирск#Бизнес
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