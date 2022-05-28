В Новосибирске отказались приватизировать типографию "Советская Сибирь"

Распоряжением кабинета министров Российской Федерации 100-процентный пакет акций типографии "Советская Сибирь" исключен из прогнозного плана приватизации вплоть до 2024 года. Ранее предполагалось, что предприятие будет продано на аукционе с начальной стоимостью 1,2 млрд рублей.
На текущий момент владельцем типографии является акционерное общество "Российские газеты". О причинах отмены аукциона не сообщается.
Типографский комплекс уже был выставлен на аукцион в 2017 году с начальной ценой 890 млн рублей, однако конкурсные торги тогда были отменены Росимуществом.