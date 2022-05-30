«Антисанитария»: в Новосибирске продавцы красили поддоны с конфетами

Как рассказали очевидцы в соцсетях, в супермаркете проводили ремонтно-красочные работы на улице Троллейной №14. По сообщению покупателей, делали продавцы это не убрав товар – они красили поддоны прямо с конфетами.
«В магазине «Мария-Ра» на Троллейной, 14, ремонтно-покрасочные работы проводят, что называется, «не отходя от кассы». В частности, поддоны красят прямо рядом с продуктами, даже не убрав с них конфеты», – возмутился покупатель.
На прикрепленных фото заметно, что в магазине проходит косметический ремонт в отделе со сладким. Работники красили в белый цвет поддоны, где лежат конфеты. При этом пол был залит краской. Многие новосибирцы в комментариях отметили, что такие действия являются антисанитарией.