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«Антисанитария»: в Новосибирске продавцы красили поддоны с конфетами

30 мая 01:55
Фото: АСТ-54
В продуктовом магазине «Мария-Ра» покупатели возмутились ремонтными работами – продавцы красили поддоны прямо с товаром.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, в супермаркете проводили ремонтно-красочные работы на улице Троллейной №14. По сообщению покупателей, делали продавцы это не убрав товар – они красили поддоны прямо с конфетами.

«В магазине «Мария-Ра» на Троллейной, 14, ремонтно-покрасочные работы проводят, что называется, «не отходя от кассы». В частности, поддоны красят прямо рядом с продуктами, даже не убрав с них конфеты», – возмутился покупатель.

На прикрепленных фото заметно, что в магазине проходит косметический ремонт в отделе со сладким. Работники красили в белый цвет поддоны, где лежат конфеты. При этом пол был залит краской. Многие новосибирцы в комментариях отметили, что такие действия являются антисанитарией.

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