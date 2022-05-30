«Антисанитария»: в Новосибирске продавцы красили поддоны с конфетами

На прикрепленных фото заметно, что в магазине проходит косметический ремонт в отделе со сладким. Работники красили в белый цвет поддоны, где лежат конфеты. При этом пол был залит краской. Многие новосибирцы в комментариях отметили, что такие действия являются антисанитарией.