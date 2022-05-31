«Бордюры выпали, как зубы»: мэр Новосибирска приказал отчитаться о состоянии дорог

Posted 31 мая 2022, 04:58
Published 31 мая 2022, 04:58
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
По словам градоначальника, дорожный паспорт поможет определиться, какие тротуары и магистрали требуют оперативного ремонта, а к каким можно вернутся в течение 5 лет. Предоставить его нужно через месяц.
«Провести мониторинг и составить паспорт дорог совместно с администрациями районов. Нужно расписать пятилетний план», - заявил мэр Локоть.
Также глава мегаполиса упомянул проблемы, связанные с состоянием бордюров. По его мнению, если «бордюры выпали как зубы, и их надо заменить».