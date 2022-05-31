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Posted 31 мая 2022, 04:58

Published 31 мая 2022, 04:58

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

«Бордюры выпали, как зубы»: мэр Новосибирска приказал отчитаться о состоянии дорог

«Бордюры выпали, как зубы»: мэр Новосибирска приказал отчитаться о состоянии дорог

31 мая 2022, 04:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
План ремонта дорог на 5 лет и паспорт их технического состояния составят в Новосибирске до 1 июля 2022 года. Это потребовал от подчинённых мэр города Анатолий Локоть в ходе аппаратного заседания 31 мая.

По словам градоначальника, дорожный паспорт поможет определиться, какие тротуары и магистрали требуют оперативного ремонта, а к каким можно вернутся в течение 5 лет. Предоставить его нужно через месяц.

«Провести мониторинг и составить паспорт дорог совместно с администрациями районов. Нужно расписать пятилетний план», - заявил мэр Локоть.

Также глава мегаполиса упомянул проблемы, связанные с состоянием бордюров. По его мнению, если «бордюры выпали как зубы, и их надо заменить».

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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